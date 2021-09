Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzstedt

Nahe - Umzug der Polizeistation

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 08.09.2021, ziehen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Itzstedt in die neuen Räumlichkeiten in der Segeberger Straße 90 in 23866 Nahe um.

Ab Donnerstag wird der reguläre Betrieb in Nahe aufgenommen, so dass die diensthabenden Beamten sowohl persönlich als auch telefonisch unter der bisherigen Rufnummer (04535 43999-50) wieder erreichbar sind.

Bei polizeilichen Anliegen am Mittwoch sind die umliegenden Polizeidienststellen oder die 110 erreichbar.

