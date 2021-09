Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Unfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (06.09.2021) ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kronsheider Straße zu einem Parkunfall gekommen, zu dem die Polizeistation Wahlstedt den/die VerursacherIn und mögliche Zeugen sucht.

Zwischen 13:30 und 13:40 Uhr parkte ein grauer Opel Astra in der Nähe des Unterstandes für Einkaufswagen und wurde in dieser Zeit durch ein anderes Fahrzeug im vorderen linken Bereich und am linken Außenspiegel angefahren.

Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen oder anthraziten Pkw gehandelt haben, der einen deutlichen Schaden auf der Beifahrerseite haben soll.

Nach erster Einschätzung dürfte der Sachschaden bei über 2.000 Euro liegen.

Die Beamten der Polizeistation Wahlstedt bitten um sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacherfahrzeug unter 04554 70510 oder wahlstedt.pst@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell