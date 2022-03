Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 01.03.2022

Goslar (ots)

Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am Mo., 28.02.2022, 14.00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer aus Detmold die L 516, vom Sternplatz aus in Richtung Lautenthal. Im Verlauf der Strecke stürzte er und verletzte sich nicht unerheblich im Gesicht. In Lautenthal wurde er dann aufgrund seines blutverschmierten Gesichtes von einer Funkstreife gestoppt. Diese stellte fest, dass der Fahrer stark unter Alkoholeinfluss stand, eine Überprüfung vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen zur Klinik nach Seesen gebracht, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell