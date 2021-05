Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474(Coesfelder Straße)/A43, Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 30.05.2021, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 42 jähriger Mann aus Rosendahl, mit seiner 40 jährigen Beifahrerin, die B474, aus Richtung Dülmen kommend, in Fahrtrichtung Coesfeld-Lette. In Höhe der Ampelanlage der B474 / Anschlussstelle A43 (Fahrtrichtung Wuppertal) übersah der Mann aus Rosendahl den Pkw eines 81 jährigen Mannes aus Olfen, der mit seiner 73 jährigen Ehefrau und einer weiteren 76 jährigen Frau aus Datteln, vor der Rotlicht zeigenden LZA wartete. Der 42 jährige Mann fuhr mit seinem Pkw ungebremst auf den wartenden Pkw des 81 jährigen Olfeners auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 81 jährige Mann und seine 73 jährige Begleiterin leicht verletzt, die anderen drei Personen wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit eingesetzten Rettungswagen Krankenhäusern zugeführt. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

