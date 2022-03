Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Beteiligten und Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg Poststraße

07.03.2022, 00.50 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Beteiligte und Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Montagmorgen in der Poststraße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw gegen 00.50 Uhr die Poststraße in Richtung Schachtweg.

Als der Fahrzeugführer des Pkw seine Fahrt verlangsamte um in eine Parklücke einzubiegen, prallte ein Fahrradfahrer in das Heck des Pkw.

Nachdem die beiden Fahrzeuginsassen ausgestiegen waren und die Polizei alarmieren wollten, flüchtete der Zweiradfahrer in Richtung Schlosserstraße. Der Zweiradfahrer hatte einen dunklen Hautteint, einen drei-Tage-Bart und war dunkle bekleidet. Er sprach gebrochenes deutsch und führte ein dunkles Herrenrad mit sich.

Die Polizei bittet den Zweiradfahrer, als auch Zeugen des Unfalls sich bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell