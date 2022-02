Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Lengerich (ots)

Am Mittwoch (09.02.) ist auf der Sudenfelder Straße ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 31-jährige Mann aus Hagen am Teutoburger Wald fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Sudenfelder Straße in Fahrtrichtung Lengerich. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Vermutlich weil der 31-Jährige gegenlenken wollte, fuhr er dann nach links gegen einen Leitpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen des Mannes wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 2.00 Euro. Die Sudenfelder Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

