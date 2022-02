Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag (08.02.) bis Mittwoch (09.02) in zwei Einfamilienhäuser in Dörenthe eingestiegen. An der Ankerstraße haben die Unbekannten in der Zeit von Dienstag (08.02.), 05.00 Uhr bis Mittwoch (09.02.), 19.55 Uhr ein Fenster beschädigt und sind so in das Haus gelangt. Dort durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. In der Seemanstraße sind Unbekannte am Mittwoch (09.02.) in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und begaben sich von dort in das Haus. In den Räumlichkeiten wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Ob die Täter etwas entwendet haben ist noch unklar. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

