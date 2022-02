Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in die Marienschule

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben an der Marienschule in der Zeit von Dienstag (08.02.), 19.15 Uhr bis Mittwoch (09.02.), 06.30 Uhr Fenster mehrerer Klassenräume eingeschlagen. Über eins der Fenster sind die Täter in die Schule an der Bergstraße gelangt. Dort brachen sie die Tür zur Forumsküche auf schlugen ein weiteres Fenster am Sekretariat ein. Weiterhin durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

