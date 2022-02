Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfallflucht

Laer (ots)

Am Montag (07.02.) gegen 17:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie in Laer ein Lkw die Hohe Straße befuhr. Beim Linksabbiegen auf die Darfelder Straße in Richtung Darfeld schwenkte der Auflieger des Lkw aus und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw erheblich. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 9000 Euro. Der Lkw entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sattelauflieger wird als blau/grau beschrieben. Zudem wurde der Schriftzug "Lindemann Logistic" abgelesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum unfallbeteiligten Lkw machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

