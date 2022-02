Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 10-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Greven (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.02.) ist es auf der Emsdettener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 10-jährige aus Greven wurde dabei schwer verletzt. Das Mädchen fuhr gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Emsdetten. Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Grevener mit seinem Auto auf der Fahrbahn ebenfalls Richtung Emsdetten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr das Mädchen plötzlich auf die Straße, vermutlich um diese zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 27-jährigen. Das Mädchen stürzte und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 2.000 Euro. 220208-1559-079150

