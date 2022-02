Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in die Kaufmännischen Schulen und das Berufskolleg

Rheine (ots)

Unbekannte sind in die Kaufmännischen Schulen an der Lindenstraße und in die Räumlichkeiten des Berufskollegs an der Wasserstraße eingestiegen. Die Täter schlugen in der Zeit von Montag (07.02.), 17.00 Uhr bis Dienstag (08.02.), 06.40 Uhr Glaselemente der Eingangstüren ein und verschafften sich so Zugang zu den Gebäuden. Aus den Räumlichkeiten des Berufskollegs wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein Rechner entwendet. Ob die Täter aus den Kaufmännischen Schulen etwas entwendeten, ist noch unklar. In welcher Höhe der Sachschaden liegt, ist ebenfalls noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

