Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (03.02.) gegen 10.25 Uhr kam es in Greven auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Königstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einer jungen Radfahrerin. Ein 13jähriges Mädchen aus Greven wollte die Königstraße am Kreisverkehr über den Zebrastreifen mit ihrem Fahrrad überqueren. Beim Überqueren stieß sie mit einem anfahrenden roten Kleinwagen zusammen. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der PKW-Fahrer sprach kurz mit der Schülerin, hinterließ aber keine Personalien und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen den Fahrer des roten Kleinwagens und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter Telefon: 02571/9284455.

