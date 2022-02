Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Laer (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (08.02.) in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.45 Uhr in das ehemalige Krankenhaus an der Polstraße eingestiegen. Die Täter beschädigten zwei Fenster und hebelten einen Lüftungsschacht auf. Über diesen gelangten sie ersten Erkenntnissen in das Gebäude. Im Innenbereich hinterließen die Unbekannten mehrere silberne Graffitis. Diese sind auch im Außenbereich zu finden. Die Graffitis enthalten die Schriftzüge "TEMP", "DRAGO" und "DRAG". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweise. Zeugen, denen etwas Besonderes aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115. 220208-2357-079125

