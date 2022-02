Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Schwerer Verkehrsunfall auf der B 481

Bild-Infos

Download

Greven (ots)

Ein 37-jähriger Rheinenser ist am Mittwoch (09.02.) bei einem Verkehrsunfall auf der B481 schwer verletzt worden. Der Rheinenser war gegen 07.15 Uhr mit seinem BMW 525D auf der B 481 in Fahrtrichtung Greven unterwegs. Etwa einen halben Kilometer hinter der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße musste der 37-Jährige verkehrsbedingt fast bis zum Stillstand abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 36-jähriger Mann aus Münster in einem Lkw. Dieser erkannte ersten Erkenntnissen das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der Lkw rutschte daraufhin in den angrenzenden Graben, der BMW schleuderte auf der Fahrbahn und kam quer zur Straße zum Stehen. Der 37-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Die Bundesstraße 481 war für etwa 4 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell