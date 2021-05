Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an mehreren Fahrzeugen in Trier- Süd

Trier (ots)

In der Nacht vom 02.05.2021 auf den 03.05.2021 kam es in der Medardstraße in Trier- Süd zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen. Hierbei wurden diverse Außenspiegel der dort geparkten Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Müllcontainer umgeworfen, sowie ein Altkleidercontainer des Malteser Hilfsdienstes auf die Fahrbahn gekippt. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

