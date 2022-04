Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Abschließende Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Lage auf der "Lascombes" unauffällig und stabil, Feuerwehr nimmt alle Einsatzmaßnahmen zurück

Bremerhaven (ots)

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Bremerhaven haben ihre Wirkung vollständig entfaltet. Nachdem am gestrigen Tag alle vom Brand betroffenen Ladeluken geöffnet werden konnten und die Laderäume mit Löschschaum geflutet wurden, konnte die Einsatzleitung am heutigen Tag keine Auffälligkeiten mehr feststellen. Aufgrund dieser positiven Lageentwicklung hat sich die Einsatzleitung dazu entschieden alle Einsatzmaßnahmen zurückzunehmen. Zur Stunde laufen die Aufräumarbeiten vor Ort und die letzten Einsatzkräfte werden in den nächsten Stunden die Einsatzstelle verlassen können. Die Einsatznachbereitung dieses Material- und Personalintensiven Einsatzes wird noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Bis morgen Nachmittag wird der Bereich in regelmäßigen Abständen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven kontrolliert.

