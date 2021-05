Polizei Mettmann

POL-ME: Rollstuhlfahrer schwer verletzt - Velbert - 2105013

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 03.05.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 54 jähriger Rollstuhlfahrer aus Velbert den Gehweg der Bahnhofstraße in Velbert in Fahrtrichtung Friedrichstraße. In Höhe der Hausnummer 1 beabsichtigte ein 28 jähriger Hyundaifahrer aus Meckenheim den Gehweg aus einer Ausfahrt kommend zu queren. Hierbei habe er den Rollstuhlfahrer zu spät wahrgenommen. Beide versuchten zu bremsen, wobei ein Fuß des Velberters durch den Hyundai überrollt wurde. Er wurde schwerverletzt durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell