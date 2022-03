POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 21. März 2022, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Delmenhorster Stadtgebiet, bei denen jeweils eine Person leicht verletzt wurde. Am Vormittag, gegen 8:15 Uhr, befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst die Ludwig-Kaufmann-Straße und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach rechts in die Oldenburger Straße einzubiegen. ...

mehr