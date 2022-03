POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter Drogeneinfluss in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Bereits am Samstag, 19. März 2022, in dem Zeitraum von 20:00 bis 23:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem "Stickgraser Damm" in Delmenhorst. Ein/e bislang unbekannte/r Kraftfahrzeugführer*in beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise einen ordnungsgemäß, zwischen den Einmündungen "Schollendamm" und Berliner Straße, am Straßenrand abgestellten, grauen VW Passat. An dem Pkw ...

mehr