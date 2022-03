Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 20.03.2022

Delmenhorst (ots)

Urkundenfälschung / Verwendung

Am Samstag, 19.03.2022 wurde gegen 11:15 Uhr auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage auf dem Parkplatz Bakumer Wiesen in Fahrtrichtung Osnabrück eine Mercedes S-Klasse aus Wesel kontrolliert. Der Kontrollort befindet sich in der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am hinteren Kennzeichen angebrachte Plakette für die Hauptuntersuchung (TÜV-Plakette) wiederverwendet worden war. Da das Fahrzeug augenscheinlich mit starken technischen Mängeln behaftet war, wurde eine Prüfung beim TÜV vorgenommen. Bei dieser Untersuchung wurden erhebliche Mängel festgestellt, die die Zuteilung einer gültigen Prüfplakette nicht ermöglichen.

Die Kennzeichen des Fahrzeuges wurden als Beweismittel sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde nicht gestattet.

Kontrolle eines Pkw ohne Kennzeichen / Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am 19.03.2022 fiel gegen 17:00 Uhr einer Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 1 in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg ein Pkw auf, der komplett ohne Kennzeichen benutzt wurde. Das Fahrzeug wurde an der Anschlussstelle Cloppenburg angehalten und kontrolliert. Der Einsatzort befindet sich in der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Bei der Überprüfung des Opel Astra und seines 37 Jahre alten Fahrers aus Bulgarien, konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer den Pkw vor wenigen Stunden erworben hatte und jetzt das Fahrzeug an seinen Wohnsitz in Bulgarien überführen wollte. Für das Fahrzeug bestand jedoch in keiner Weise eine Zulassung und es war auch nicht versichert. Daher wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den 37 Jahre alten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Sonntagmorgen, den 20.03.2022, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei gegen 09:00 Uhr auf dem Parkplatz Cappeln-Hagelage auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw aus Hamburg. Kontrollort ist die Gemeinde Cappeln, Landkreis Cloppenburg.

Bei der Kontrolle des 30 Jahre alten Fahrers aus Hamburg wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von THC. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf den 30 Jahre alten Fahrer aus Hamburg kommt jetzt neben einem nicht unerheblichen Bussgeld auch ein Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell