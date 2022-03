Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 20.03.2022

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Dieselkraftstoff entwendet -

In der Nacht zum 19.03.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer in Ganderkesee, Alter Postweg, abgestellten Sattelzugmaschine ca. 700 Liter Dieselkraftstoff. Die Täter entwendeten ferner den Tankdeckel und bohrten an mehreren Stellen den Tank an, um an den Kraftstoff zu gelangen. Der Schaden wurde auf ca. 7000 Euro beziffert.

Ganderkesee - versuchter Einbruch in Baumarkt-Bäckerei -

In der Nacht zum 19.03.2022 versuchten unbekannte Täter in einen Baumarkt mit angrenzender Bäckerei in Ganderkesee, Rudolf-Diesel-Straße, gewaltsam einzudringen. Die Täter versuchten eine Seitentür aufzuhebeln. Ferner wurden eine Frontscheibe und die Scheibe einer Tür stark beschädigt. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte jedoch nicht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hatten - ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss unterwegs -

Am 19.03.2022 gegen 19:45 Uhr wurde ein 47jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten als Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Sandkruger Straße in Hatten von der Polizei kontrolliert. Eine Fahrerlaubnis für das Zweirad besaß der 47jährige nicht mehr. Die Beamten stellten ferner alkoholische Beeinflussung bei dem Mann fest. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 47jährigen untersagt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Wildeshausen - In Wettbüro eingebrochen -

Am 19.03.2022 gegen 03:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Einschlagen deiner Scheibe Zugang zu einem Wettbüro in der Kirchstraße in Wildeshausen. Aus dem Wettbüro wurde Bargeld entwendet. Die Täter konnten vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen - unter Drogeneinfluss unterwegs -

Am 19.03.2022 gegen 22:30 Uhr wurde ein 20jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten auf einem E-Scooter auf der Deekenstraße in Wildeshausen von der Polizei kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 20jährige muss nun mit einem Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell