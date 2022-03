POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.03.2022

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.03.2022

Delmenhorst (ots)

Beckeln: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 18.03.2022, zwischen 11.50 Uhr und 13.50 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in Klein Köhren in Beckeln (Gemeinde Harpstedt) auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Einbruch in Arztpraxis / Zeugenaufruf

Am 18.03.2022, um 23.23 Uhr, brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster einer Arztpraxis in der Schönemoorer Straße in Delmenhorst auf. Die Einbruchmeldeanlage löste einen Alarm aus und die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559115) zu melden.

Delmenhorst: Einbruchversuch in Restaurant

Am 19.03.2022, zwischen 02.15 Uhr und 02.25 Uhr, versuchten unbek. Täter ein Fenster eines Restaurants in der Straße Fabrikhof in Delmenhorst aufzubrechen. Weiterhin wurde die Scheibe des Fensters eingeschlagen. Es gelang den Tätern nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Der Schaden wird auf 450 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruchversuch in Supermarkt

Am 18.03.2022, zwischen 03.20 Uhr und 03.40 Uhr, versuchten unbek. Täter zwei Türen eines Supermarktes in der Stedinger Straße in Delmenhorst aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruch in Schule

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter eine Tür einer Schule in dem Annenweg in Delmenhorst auf. Im Gebäude wurden mehrere Innentüren aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Kindergartens in der Dwostraße in Delmenhorst auf. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Wohnungseinbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hasporter Damm in Delmenhorst auf. Entwendet wurde ein Fernseher. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell