Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 19.03.2022

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer Butjadingen, 18.03.2022, 16:56 Uhr Butjadingen, Burhaver Str., Höhe Hausnr. 72

Am 18.03.2022, gegen 16:56 Uhr, ist es in der Gemeinde Butjadingen in der Burhaver Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Butjenter fuhr mit seinem Fahrrad von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und will diese augenscheinlich queren. Er wurde dabei vom Außenspiegel eines Pkw (Hyundai) touchiert, der die Burhaver Straße in Fahrtrichtung Burhave befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zum Sturz und verletzte sich am Kopf. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Fahrradfahrer mit 2,37 Promille angehalten Nordenham, 18.03.2022, 23:30 Uhr Nordenham, Enjebuhrer Straße

Am 18.03.2022, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizei Nordenham eine randalierende, männliche Person in der Enjebuhrer Straße in Abbehausen, an der dortigen Sportanlage, gemeldet. Der alkoholisierte Verursacher konnte durch die Polizei vor Ort angetroffen werden. Er hatte u.a. mehrere Fahrräder umgeworfen. Im Verlauf des Abends wird der 29-jährige Nordenhamer durch die eingesetzten Beamten fahrradfahrend im Okenser Weg nochmals angetroffen. Ein Test an einem Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,37 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den Fahrradfahrer wurde eine Straftat wegen "Trunkenheit im Straßenverkehr" eingeleitet.

