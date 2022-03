Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 19.03.2022

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Pkw entwendet -

In der Nacht zum 18.03.2022 wurde von bislang unbekannten Tätern vom Gelände eines Kfz Betriebes in Ganderkesee, Am Steenöver ein schwarzer, nicht zugelassener Pkw Mercedes Kombi entwendet. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee-Heide - E-Bike-Fahrer schwer verletzt -

Am 18.03.2022 gegen 10:05 Uhr kam es auf der Schönemoorer Landstraße in Ganderkesee OT. Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 61jähriger Mann aus Ganderkesee wollte mit seinem Pkw Mercedes von der Schönemoorer Landstraße nach links in den Hermann-Allmers-Weg abbiegen. Bei Abbiegen übersah er den 54jährigen Delmenhorster auf dem E-Bike. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei welcher der E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Sachenschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Ganderkesee - Unfallflucht; Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 17.03., 18:00 Uhr bis 18.03.2022, 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Zaun eines Regenrückhaltebeckens sowie einen angrenzenden Telefonmast in der Schützenstraße in Ganderkesee. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-946950 in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen - ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 18.03.2022 gegen 11:50 Uhr wird ein Pkw VW Golf auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen von der Polizei kontrolliert. Bei dem 19jährigen Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg stellen die Beamten eine mutmaßliche Beeinflussung durch Drogen fest. Ferner ist der 19jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell