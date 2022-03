Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Stadland +++ Drei Personen leicht verletzt

Am Donnerstag, 17. März 2022, ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 im Bereich der Abfahrt Sürwürden in Stadland.

Ein 37-jähriger Bremer befuhr mit seinem Kleinbus die B212 aus Brake kommend in Richtung Rodenkirchen. In Höhe der Einmündung zur Braker Straße in Sürwürden beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel, welcher von einem 44-Jährigen aus Nordenham gelenkt wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Opel nach rechts von der Fahrbahn geschleudert wurde.

Die beiden Pkw-Fahrer sowie eine 49-jährige Mitfahrerin in dem Opel wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die drei verletzten Personen in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzungen, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

