Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Randalierer unterwegs

Höxter (ots)

Ein Zeuge benachrichtigte am Samstagvormittag die Polizei, da er einige Sachbeschädigungen festgestellt hatte. Im Bereich der Schelpebrücke an der Straße "Zur Lüre" hatten bisher unbekannte Täter einen Stromkasten umgeworfen, ein Verkehrszeichen und einen Feuerlöscher in der Schelpe entsorgt sowie Absperrungen beschädigt. Die Polizei Höxter (Telefon 05271-9620) bittet um Hinweise und fragt: Wer hat -vermutlich in der Nacht zu Samstag- im Bereich Rohrweg/Zur Lüre verdächtige Personen bemerkt und kann Hinweise zu der Tat geben?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell