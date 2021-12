Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Willebadessen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Willebadessen, Zum Sportplatz, eine Geldbörse gefunden. Diese konnte schnell dem Eigentümer, der sich noch im Markt aufhielt, zurückgegeben werden. Bei der Nachschau musste der Geschädigte jedoch feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter zwischenzeitlich das Bargeld aus der Geldbörse entnommen hatte und geflüchtet war. Die Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte zuvor Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist. Zeugen des Vorfalls, der sich in dem Markt zwischen 10.15 und 10.20 Uhr abgespielt haben dürfte, werden gebeten, sich mit der Polizei Warburg, Telefon 05641-78800, in Verbindung zu setzen.

