Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unter Alkoholeinfluss in den Graben gefahren

Bad Driburg (ots)

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand die Fahrerin eines roten Opel Corsa, die auf der L 954 bei Bad Driburg-Reelsen in den Straßengraben gefahren war.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag, 9. Dezember, um 14.25 Uhr ereignet. Die Fahrerin war aus Richtung Reelsen kommend in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Am Straßenrand hatte sie zunächst zwei Leitpfosten und ein Verkehrsschild umgefahren und war dann in den Graben geraten, wo sie nach etwa 50 Metern mit dem Opel zum Stillstand kam. Die Frau blieb unverletzt.

Als die verständigten Polizeibeamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch bemerkten, führten sie vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der stark beschädigte Opel wurde abgeschleppt, der Sachschaden liegt bei mindestens 2.500 Euro. /nig

