Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksame Zeugen

Witzelroda (ots)

Mehrere Hinweise gingen Sonntagnachmittag bei der Polizei ein, dass ein betrunkenener junger Mann mit seinem BMW in Leimbach unterwegs war. Vorerst konnten die Beamten den jungen Fahrer nicht feststellen. Ein weiterer Zeuge konnte jedoch den aktuellen Standort in Witzelroda bekanntgeben. Hier wurde der 18-Jährige von mehreren Personen an der Weiterfahrt gehindert und konnte nun mehr durch die eingesetzten Beamten einer Kontrolle, insbesondere einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit, unterzogen werden. Hierbei ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 2,57 Promille. Die Personengruppe bezeugte, dass dieser nach Ankunft in Witzelroda weiterhin Alkohol trank. Um den tatsächlichen Alkoholwert zur Tatzeit feststellen zu können, ordneten die Polizisten zwei Blutentnahmen an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell