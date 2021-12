Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet

Beverungen (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagabend, in der Zeit zwischen 23.00 und 23.10 Uhr, einen in der Kolpingstraße abgestellten Pkw Opel Astra (Farbe grau) beschädigt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271-9620.

