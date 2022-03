POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gemeinschädliche Sachbeschädigung auf Sportplatz in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 17. März 2022, ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 im Bereich der Abfahrt Sürwürden in Stadland. Ein 37-jähriger Bremer befuhr mit seinem Kleinbus die B212 aus Brake kommend in Richtung Rodenkirchen. In Höhe der Einmündung zur Braker ...

mehr