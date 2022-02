Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Bewohnerin muss nach Küchenbrand vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.02.2022, musste eine Bewohnerin nach einem Küchenbrand in Schliengen vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen 17:00 Uhr hatte die 76-jährige die Feuerwehr um Hilfe gerufen, nachdem in einem Topf erhitztes Kerzenwachs zu brennen begonnen hatte. Das Feuer griff auf die Küche über, bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Das Kücheninventar wurde zerstört, der Sachschaden dürfte bei rund 30000 Euro liegen. Andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und ca. 30 Kameraden im Einsatz, dazu der Rettungsdienst samt Notarzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell