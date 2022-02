Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mülleimer brennt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 20.02.2022, hat ein Abfallbehälter in Lörrach gebrannt. Unbekannte dürften diesen in Brand gesetzt haben. Kurz nach 02:30 Uhr war das Feuer in der Clara-Immerwahr-Straße am Gewerbekanal bemerkt worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Abfallbehälter wurde zerstört. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

