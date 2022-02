Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrer und Hund überstehen Überschlag unverletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Einen Fahrzeugüberschlag haben ein Autofahrer und ein mitfahrender Hund am Freitagabend, 18.02.2022, am Ortsausgang von Küssaberg-Rheinheim unverletzt überstanden. Kurz vor Mitternacht war der 47 Jahre alte Autofahrer auf der L 161 in Fahrtrichtung Hohentengen zunächst nach rechts geraten. Das Auto prallte gegen die Leitplanke, bevor es nach links von der Straße geriet und sich überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Zur vorsorglichen Überwachung kam der Lenker ins Krankenhaus, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt wie auch ein im Auto befindlicher Hund. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25000 Euro, der Sachschaden an der Leitplanke liegt bei rund 2000 Euro. Zeugen des Unfalles, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) zu melden.

