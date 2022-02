Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich - schwer verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 20.02.2022, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der L 161 zwischen dem Kaitle und Ettikon überschlagen und dabei verletzt. Gegen 04:00 Uhr war der 49-jährige nach rechts von der Straße geraten. Sein Auto prallte gegen einen kleinen Baum und überschlug sich. Die Feuerwehr mussten den Autofahrer befreien. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog er sich nicht allzu schwere Verletzungen zu. Da eine Alkoholüberprüfung rund 1,2 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Mannes einbehalten. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 12000 Euro.

