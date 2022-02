Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 19.02.2022, sind an einem geparkten Pkw in Wehr zwei Reifen mutwillig beschädigt worden. Der Seat war von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr in der Seebodenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die beiden rechten Reifen zerstochen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell