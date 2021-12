Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Taschendiebin im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Sonntagmorgen eine 28-jährige wohnsitzlose Frau festnehmen, die in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof einem 49-jährigen Offenbacher die Geldbörse entwendet hatte. Der Reisende hatte jedoch den Diebstahl bemerkt und konnte die Frau bis zum Eintreffen einer Streife festhalten. Einem noch unbekannten zweiten Täter, der das Opfer während des Diebstahls abgelenkt hatte, gelang jedoch die Flucht und konnte auch bei der eingeleiteten Fahndung bisher noch nicht gestellt werden. Die gestohlene Geldbörse konnte dem Eigentümer später wieder ausgehändigt werden. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde die Frau in Gewahrsam genommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt

