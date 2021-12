Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Werkzeuge im Wert von 11.000 Euro im Hauptbahnhof gestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Mittwoch aus einem Lagerraum im Frankfurter Hauptbahnhof Werkzeuge im Wert von rund 11.000 Euro entwendet haben. Mitarbeiter der Baufirma hatten den Diebstahl am Mittwochmorgen bemerkt und der Bundespolizei gemeldet. Wie Beamte der Bundespolizei vor Ort feststellen konnten, hatte sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Raum im S-Bahnbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes verschafft, den eine im Auftrag der Deutschen Bahn AG arbeitende Baufirma zur Lagerung ihrer Werkzeuge nutzt. Von dort wurden dann insgesamt neun hochwertige Bauwerkzeuge der Marke "Hilti" entwendet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell