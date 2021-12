Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Erfolgreiche Fahndung - Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei konnten am Donnerstagabend einen 21-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der im Frankfurter Hauptbahnhof einem 23-jährigen Reisenden den Koffer gestohlen hatte. Wie der Geschädigte bei der Bundespolizei angab, hatte der Täter offenbar einen kurzen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den Koffer in der Haupthalle des Hauptbahnhofes zu entwenden. Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte der Täter letztlich erkannt und noch am gleichen Tag von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden. Über den Verbleib des gestohlenen Koffers, in dem sich neben persönlichen Gegenständen auch ein hochwertiges Laptop befand, wollte sich der Mann nach seiner Festnahme nicht äußern. Gegen den Tatverdächtigen, der heute dem Haftrichter vorgeführt werden soll, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

