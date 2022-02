Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrerin verletzt sich - Baum lag auf Radweg

Freiburg (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Samstagmorgen, 19.02.2022, bei Wehr-Brennet leicht verletzt, als sie wegen eines auf dem Radweg liegenden Baumes stürzte. Gegen 09:30 Uhr hatte die 46-jährige den Radweg am Rhein bei der Wehrabucht befahren. Sie erkannte aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät, dass ein Baum quer über dem Weg lag. Sie bremste abrupt und kam in der Folge zu Fall. Dabei zog sie sich eine Armverletzung zu. Mit dem Rettungsdienst kam sie zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrrad blieb unbeschädigt. Der Baum wurde auf die Seite geschafft.

