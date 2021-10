Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Autofahrt unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:45 Uhr, wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer in der Dudenhofener Straße in Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der Fahrer gab an, dass er am Abend zuvor Alkohol konsumiert habe. Der 25-Jährige musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Schlüssel sichergestellt. Bei der Durchsuchung händigte der Fahrer ein Springmesser aus. Dieses wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem wurde gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet.

