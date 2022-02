Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche zu Vorfall auf der Straße gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall am Freitag, 18.02.2022, gegen 13:00 Uhr, in der Schmitzinger Straße in WT-Waldshut sucht die Polizei Zeugen. Dort soll ein Autofahrer durch das Blockieren des Fahrtweges durch einen anderen Pkw zum Anhalten gezwungen worden sein. Der namentlich bekannte Beifahrer dieses Pkws sei ausgestiegen und habe den 54-jährigen Fahrer des anderen Fahrzeugs geschlagen und mit einer Pistole bedroht. Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger Mann, stellte sich danach bei der Polizei, nachdem er mitbekam, dass nach ihm gesucht wurde. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte keine Waffe gefunden werden. Auch stritt er die Tat ab. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

