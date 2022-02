Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit unter Arbeitern löst größeren Einsatz aus

Freiburg (ots)

Eine unklare Lage nach einem Streit auf einer Baustelle zwischen mehreren Arbeitern am Samstagabend, 19.02.2022, hat in Lörrach zu einem größeren Einsatzgeschehen des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. Gegen 23:40 Uhr war der Vorfall von einem Vorgesetzten, der selbst nicht vor Ort war, gemeldet worden. Zwischen den alkoholisierten Arbeitern war es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu mehreren Körperverletzungsdelikten gekommen, wobei zwei Beteiligte vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht werden mussten. Über die genauen Geschehensabläufe liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor und sind Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell