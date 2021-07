Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Traktor der Marke Fendt entwendet

Berschweiler bei Baumholder (ots)

Am Sonntag, 25.07.21 in der Zeit von 05:00 Uhr und 05:30 Uhr wurde von Anwesen nahe dem Friedhof in Berschweiler bei Baumholder ein Traktor der Marke Fendt, Modell Farmer 2 entwendet. Das Fahrzeug wurde ohne Originalschlüssel gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste es sich um zwei Täter gehandelt haben. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06783-9910.

