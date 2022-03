POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee - Dieselkraftstoff entwendet - In der Nacht zum 19.03.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer in Ganderkesee, Alter Postweg, abgestellten Sattelzugmaschine ca. 700 Liter Dieselkraftstoff. Die Täter entwendeten ferner den Tankdeckel und bohrten an mehreren Stellen den Tank an, um an den Kraftstoff zu gelangen. Der Schaden wurde auf ca. 7000 Euro beziffert. Ganderkesee - ...

mehr