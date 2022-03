Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Verkehrsunfälle mit jeweils leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 21. März 2022, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Delmenhorster Stadtgebiet, bei denen jeweils eine Person leicht verletzt wurde.

Am Vormittag, gegen 8:15 Uhr, befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst die Ludwig-Kaufmann-Straße und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach rechts in die Oldenburger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende, 65-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Delmenhorst, welche den Radweg der Oldenburger Straße in Richtung Deichhorst befuhr.

Die 65-Jährige wurde bei dem darauffolgenden Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Gegen 15:00 Uhr befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst die Düsternortstraße und beabsichtigte ebenfalls nach rechts in die Straße "Am Stadion" abzubiegen. Dabei übersah sie ein in gleiche Richtung auf dem Radweg befindlichen, 57-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher geradeaus weiterfuhr.

Der Pedelec-Fahrer aus Delmenhorst wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von rund 1.000 Euro.

Gegen die Pkw-Fahrerinnen wurde jeweils ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell