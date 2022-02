Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 55-Jähriger in Discounter bestohlen

Plettenberg (ots)

Ein 55-jähriger Herscheider ist am Montagnachmittag Opfer von Taschendieben geworden. Während des Einkaufs in einem Discounter an der Herscheider Straße, hatten die Täter seinen auf dem Rücken getragenen Rucksack geöffnet und daraus das Portemonnaie entwendet. Der Geschädigte stellte das Fehlen erst an der Kasse fest. Während des Einkaufs hatte er nichts bemerkt. (schl)

