Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottsammler entwenden Heizkörper

Neuenrade (ots)

Am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, entwendeten Schrottsammler zwei Heizkörper vom Grundstück eines Hauses am Schöntaler Weg. Eine 61-jährige Anwohnerin wurde dafür zunächst durch eine Täterin in ein Gespräch verwickelt. In der Zwischenzeit entwendete ein männlicher Täter die Heizkörper. Durch die wenig später alarmierten Beamten wurde der Iveco Kleintransporter, mit dem die Täter unterwegs waren, Am Stadtgarten angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug saßen eine 34-jährige Bochumerin sowie ein 29-Jähriger. Die entwendeten Heizkörper wurden auf der Ladefläche aufgefunden. Sie wurden der 61-Jährigen im Nachgang an die Kontrolle ausgehändigt. Da der 29-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er eine Sicherheitsleistung leisten. (schl)

