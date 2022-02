Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin spuckt Beamte an/Einbruch in Keller

Iserlohn (ots)

Eine 31-Jährige randalierte am Dienstagnachmittag, gegen 17:55 Uhr, in ihrer Wohnung in der Ankerstraße. Zuvor hatte sie bereits verbal Nachbarn bedroht. Nachdem sie den Polizisten die Wohnungstür öffnete, schrie sie diese unvermittelt an und rannte in ihr Wohnzimmer. Die Beamten folgten. Als sie sich nicht beruhigen ließ und um sich schlug, wurde sie überwältigt. Beim folgenden Transport zum Streifenwagen spuckte sie einer Polizistin und einem Polizisten ins Gesicht. Die 31-Jährige wurde durch einen Arzt und das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. (schl)

In der Hermannstraße brachen am Dienstagabend, gegen 21:45 Uhr, Unbekannte in einen Keller eines Hauses ein. Sie drückten dazu ein Stahlkellerfenster ein und beschädigten dieses. Durch eine Bewohnerin konnte einer der Täter dabei beobachtet werden, wie er durch den Keller lief. Er konnte durch sie als männlich, sehr schmächtig, mit dunkler Hose, dunkler Jacke bekleidet und circa 170cm groß beschrieben werden. Als die Polizei eintraf, waren die Täter nicht mehr vor Ort. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell