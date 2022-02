Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenlauben

Letmathe (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden sechs Gartenhäuschen am Saatweg aufgebrochen und durchwühlt. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Letmathe unter 02374-50290 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell